Kilise atılan roket ABD yapımı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nda sona yaklaşılırken bu operasyon sırasında sınır ötesinden atılan roketlerin neden olduğu ölüm olaylarını soruşturan Kilis Başsavcılığı, Türkiye'nin "PKK/PYD'nin ABD yapımı silahları kullandığı" tezini doğrulayan bulgulara ulaştı.

Şehirde birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılar sonrasında tüm delilleri toplayan Kilis Başsavcılığı, atılan roketlerin ABD menşeli olduğunu belirledi. Başsavcılık bu durumun resmi olarak da belgelenmesi için saldırılardan sonra toplanan roket parçalarını incelenmek üzere Adana'daki Emniyet Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.

Başsavcılığın Adana'ya gönderdiği "delil torbaları"nda, roketlerin isabet ettiği binalardan alınan taş ve ahşap malzemeler de yer aldı. Başsavcılıkta bulunan delil dosyasına ise roketlerin ABD menşeli olduğunu çıplak gözle gösteren fotoğraflarla saldırı sonrası olay yerlerinden çekilen kamera görüntüleri eklendi.

Başsavcılık, failleri yakalanamadığı için henüz sonuçlandırılamayan soruşturma sırasında, Afrin bölgesinden PKK/PYD'den kaçarak Özgür Suriye Ordusu mensuplarınca Türkiye'ye teslim edilen teröristlerin sorgulamaları sırasında da Türkiye'ye atılan roketlerin terör örgütüne nasıl ulaştığına ilişkin bilgilere ulaşmaya çalıştı.

Emniyet Kriminal Laboratuvarı'ndaki incelemeler sonuçlandıktan sonra raporlar soruşturma dosyasına eklenecek. Savcılık gerekli görürse bu raporları devletin güvenlik ve istihbarat birimleri ile de paylaşabilecek.

OPERASYONUN İLK GÜNLERİNDE YOĞUNLAŞTI

Kilis ve Hatay, Zeytin Dalı Operasyonu'nun özellikle ilk günlerinde terör örgütünün sınır ötesinden attığı roketlerin hedefi oldu. Ocak ve şubatta yoğunlaşan saldırılarda 82 roket atışı yapıldı. Kilis ve Hatay'da bu saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Kilis'e yönelik saldırıların en sembolik olanı ise Çalık Camisi'ne yönelik olandı. Vatandaşların namaz kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.