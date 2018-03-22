SGK’nın geri ödemeye aldığı 5 ilacın ismi açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Prof. Dr. Andaç Argon, SUT değişikliğiyle ilgili olarak, "Tamamı bizim beklediğimiz ilaçlardı. Dünyada onaylanmış ve ihtiyaç duyulan ilaçlardı. Birkaç ay içinde akciğer ve mide kanseri tedavisi için gerekli birkaç ilaç da SGK geri ödeme kapsamına alınacak. Bu ilaçların ruhsat işlemlerinin tamamı onaylandı" dedi. Argon, özellikle "Opdivo" isimli ilacı uzun süredir beklediklerini kaydederek "Opdivo çok pahalı bir ilaç. Aylık tedavisi yaklaşık 25 bin TL. Vatandaşı maddi ve manevi olarak rahatlatacak bir karar" diye konuştu.

Argon, böbrek kanserinde ilaç tedavisinin çok önemli olduğunu çünkü bu hastalıkta klasik kemoterapinin etkili olmadığını dile getirerek "Böbrek kanseri hastası akıllı ilaçlara muhtaç. Tedavi seçeneği yok. Kanser hastalarının yüzde 5'ini oluşturuyor. Opdivo, kanser hastalarının yüzde 4'ünü kapsayan klasik Hodgkin lenfoma ve yüzde 4-5'ini kapsayan cilt kanseri tipi olan melanom için de kullanılabilinecek" bilgisini verdi.

Prof. Dr. Figen Atalay ise "Bu ilaçlardan Altuzen, Revlimid ve Mozopil zaten SGK kapsamındaydı ancak direkt reçetelendiremiyorduk. Reçete yazmadan önce Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderiyorduk. Onaylanması birkaç günü buluyor, zaman kaybı yaşanıyordu. Artık direkt reçetelendirebileceğiz" ifadesini kullandı.

DİĞER BAZI DEĞİŞİKLİKLER ŞÖYLE:

- Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebi doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden "otelcilik hizmetleri" ve "istisnai sağlık hizmetleri" kapsamında ilave ücret alınmayacak.

- Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürüldü.

- Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.

- Turner sendromlu hastalarda da büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılması sağlanabilmekte. Yapılan SUT düzenlemesi ile bu hastalarda kullanılacak olan büyüme hormonu bedellerinin SGK tarafından ödenmesi sağlandı.

- Doğuştan metabolik hastalıklardan olan çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 3 yıla çıkarıldı.