;
Yol Durumu
  1. Kardeş payı!
  2. Üst model!

Kavga ’e yaradı

Kavga UBER’e yaradı
Sarı taksi ve savaşı Uber'e yaradı. Uygulamanın telefona indirilme sayısı 10 günde 5'e katlanıp 24.500 oldu. Trafikte Uber sürücülerine saldırıyla başlayan kriz, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun "Sağı solu yakıp yıkarız" açıklamalarıyla daha da alevlendi. Taksi piyasasına ise plaka fiyatlarının düşüşü olarak yansıdı. Krizden önce 1 milyon 680.000 TL olan plaka değeri, 4 gün içinde 100.000 lira düştü. Sarı taksi-Uber kavgası devam ederken son rakamlar, bu krizin Uber'e yaradığını gösteriyor. Uber'in verilerine göre gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart'ta Uber'in iOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5000'ken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart'tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı. Son 10 günlük sürede Uber kullanıcılarının sayısı 5 kat arttı.


İstanbul Maslak'ta Uber sürücüsü, Kemal Kuru, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca dövülüp, dişleri kırılmıştı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar