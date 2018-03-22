Kavga UBER’e yaradı

Sarı taksi ve Uber savaşı Uber'e yaradı. Uygulamanıntelefona indirilme sayısı10 günde 5'e katlanıp24.500 oldu. Trafikte Uber sürücülerine saldırıyla başlayan kriz, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı EyüpAksu'nun "Sağı solu yakıpyıkarız" açıklamalarıyla daha da alevlendi. Taksi piyasasına ise plaka fiyatlarının düşüşü olarak yansıdı. Krizden önce 1 milyon 680.000 TL olan plaka değeri, 4 gün içinde 100.000 lira düştü. Sarıtaksi-Uber kavgasıdevam ederken sonrakamlar, bu krizin Uber'eyaradığını gösteriyor. Uber'in Türkiye verilerine göre gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart'ta Uber'in iOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5000'ken, trafikte saldırıolaylarının başladığı 7Mart'tan itibaren indirilmerakamları hızla arttı. Son10 günlük sürede Uberkullanıcılarınınsayısı 5 kat arttı.
İstanbul Maslak'ta Uber sürücüsü, Kemal Kuru, kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dakikalarca dövülüp, dişleri kırılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.