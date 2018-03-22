Üst model!

Trabzon’da kurulan portatif yaya üst geçidin, dünyada eşi benzeri yok. Yüksekliği ayarlanabiliyor. Kazaların yoğun olabileceği bölgelerde yolun 100 metre ilerisine ya da gerisine gün içinde sökülüp takılabiliyor...
Eşi benzeri görülmeyen üst geçitTrabzon'da inşa edildi. Adeta oyuncak görünümdeki portatif yapı, yayaları bile şaşırttı. Normal ölçülerde olan üst geçit önce 5 metre yüksekliğemonte edildi. Yapılan yol çalışmaları nedeniyle altından geçecek iş makinelerinin daha rahat hareket edebilmesi için 6 metre yüksekliğe çıkarıldı. Üst geçit taşınabilme özelliğini de sahip. Vatandaşlar ise oldukça memnun. Köprünün yapımını üstlenen makine mühendisi ÖmerFaruk Uraloğlu, "Köprü dünyada henüz patenti alınmış ya da bu şekilde uygulanan bir köprü değil. Her açıklıkta her kodda kurabilen bir köprü. Düşünülme amacı, bölgede yapılan yol çalışması nedeniyle yaya güvenliğini korumak ve bunun haricinde doğal afetlerde de kullanılabilecek olması. Yetkililerde bize destek verdi böyle bir köprü ortaya çıktı güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz. Kavşağın yapılışı ilerledikçe çalışmaya engel olduğu zaman yerini değiştireceğiz. Yani 50 metre ileri ya da 50 metre geriye de kurulabilir. Çalışma sonuna kadar burada hizmet verecek " dedi. Ersin Aksoy, "Hayatımdailk defa böyle bir köprü görüyorum. Yapanlara teşekkür ediyorum. Köprü dışarıdan bakıldığında küçük görünüyorsa da 2-3 kişiyan yana geçebiliyor. Diğer
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