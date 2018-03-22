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Kardeş payı!

, avukat kardeşi Burak’ın kaçırılıp dövüldüğü yalanını köşesine taşıdı. Tepkiler üzerine açıklama yaptı: Büyük bir gazetecilik hatası yaptım. Ne derseniz haklısınız...

Kardeş payı!
Gazeteci 'nün kardeşi avukat Burak Mengü, büyük bir rezaletle gündeme geldi. 17 Mart'ta "Polis kimliğini gösteren kişiler tarafından kaçırıldım ve dövüldüm" dedi. Karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Nevşin Mengü ise köşesinde konuyu gündeme getirdi. Emniyet, harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ancak her şey senaryodan ibaretti! 'nün olay günü tüm gününü bir müvekkiliyle birlikte geçirdiği tespit edildi. Yani kaçırılma ve darp olayı söz konusu değildi. Gerçek ortaya çıkınca Burak Mengü şikayetini geri çekti. Ancak hakkında "suç uydurmaktan" işlem gerçekleşti. Gözler ise Nevşin Mengü'ye çevrildi. Gazeteci Mengü, sosyal medyadan gelen tepkilere twitter'den cevap verdi: "Büyük bir gazetecilik hatası yaptım. Kendi canımdan, kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didiklemedim. Hata benim. Kırgınım ve kızgınım, beni sosyal medyada linç edenlere değil, kendilerince haklılar; zaafımdan yararlanıp beni yanlış yönlendirdiği için kardeşime kırgınım."


Burak Mengü'nün iddiaları uydurma çıktı.
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