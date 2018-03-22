Kardeş payı!

Gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat BurakMengü, büyük bir rezaletle gündeme geldi. 17 Mart'ta "Polis kimliğini gösterenkişiler tarafından kaçırıldımve dövüldüm" dedi. Karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Nevşin Mengü ise köşesinde konuyu gündeme getirdi. Emniyet,harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ancak her şey senaryodan ibaretti! Burak Mengü'nün olay günü tüm gününü bir müvekkiliyle birlikte geçirdiği tespit edildi. Yani kaçırılma ve darp olayı söz konusu değildi. Gerçek ortaya çıkınca Burak Mengü şikayetini geri çekti. Ancak hakkında "suç uydurmaktan" işlem gerçekleşti. Gözler ise Nevşin Mengü'ye çevrildi. Gazeteci Mengü, sosyal medyadan gelen tepkilere twitter'den cevap verdi: "Büyük bir gazetecilikhatası yaptım. Kendi canımdan, kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didiklemedim. Hata benim. Kırgınımve kızgınım, beni sosyal medyada linçedenlere değil, kendilerince haklılar; zaafımdan yararlanıp beni yanlış yönlendirdiği için kardeşime kırgınım."
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