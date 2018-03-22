Papazın 'Güven'i

ABD’li papaz FETÖ’den tutuklandı. Hakkında casusluk iddianamesi hazırlandı. Yine FETÖ’den hapse giren Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Recep Güven ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı! Güven’in, Brunson’a Doğu’daki misyonerlik çalışmalarında lojistik destek sağladığı saptandı
İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin rahibi Andrew Craig Brunson'ın adı yine ilginç bir kavşakta ortaya çıktı. Brunson,15 Temmuz darbegirişiminden sonraİzmir'de gözaltına alınıptutuklandı. Hakkındaiddianame hazırlandı. Casuslukla suçlandı. O iddianamede yine FETÖ'den tutuklanan Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Recep Güven de vardı. Güven'in kısa adı LDS olan ve CIA adına çalışan eski Amerikan askerlerinin faaliyet gösterdiği "İsa Mesih'in son Zamanları Kilisesi"ne Siirt ve Diyarbakır'da yaptığı yardımlar iddianamede tek tek anlatıldı. Güven'inTürkiye'nin birbölümünü FETÖ'ye birbölümünü ise PKK'yavermeye yönelikfaaliyetlerin içinde yeralmakla suçlanan ABDvatandaşı papaz Brunsonile birlikte hareketettiği vurgulandı. Yine iddianameye göre LDS'nin Türkiye Başkanı olan Seven Charles Canfield, Doğu illerinde Kürt kökenli vatandaşlar arasında Hristiyanlığınyaygınlaştırılması içinçok sayıda faaliyetgerçekleştirdi.
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