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Papazın 'Güven'i

ABD’li papaz ’den tutuklandı. Hakkında casusluk iddianamesi hazırlandı. Yine FETÖ’den hapse giren Eski Emniyet Müdürü ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı! Güven’in, Brunson’a Doğu’daki misyonerlik çalışmalarında lojistik destek sağladığı saptandı

Papazın Güveni
İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin rahibi Andrew Craig Brunson'ın adı yine ilginç bir kavşakta ortaya çıktı. Brunson, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İzmir'de gözaltına alınıp tutuklandı. Hakkında iddianame hazırlandı. Casuslukla suçlandı. O iddianamede yine 'den tutuklanan eski Emniyet Müdürü de vardı. Güven'in kısa adı LDS olan ve adına çalışan eski Amerikan askerlerinin faaliyet gösterdiği "İsa Mesih'in son Zamanları Kilisesi"ne Siirt ve Diyarbakır'da yaptığı yardımlar iddianamede tek tek anlatıldı. Güven'in Türkiye'nin bir bölümünü FETÖ'ye bir bölümünü ise PKK'ya vermeye yönelik faaliyetlerin içinde yer almakla suçlanan ABD vatandaşı papaz Brunson ile birlikte hareket ettiği vurgulandı. Yine iddianameye göre LDS'nin Türkiye Başkanı olan Seven Charles Canfield, Doğu illerinde Kürt kökenli vatandaşlar arasında Hristiyanlığın yaygınlaştırılması için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdi.


Papaz Craig Brunson

Zafer ŞAHİN
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