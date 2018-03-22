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'ta flaş gelişme

soruşturması kapsamında aranan firari şirket sahibi ’ın yengesi ve yönetim kurulu üyesi olan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bankta flaş gelişme!

Edinilen bilgilere göre, soruşturması kapsamında firari şirket sahibi 'ın yengesi H.A., 'da, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi S.Y., isimli şüpheli ise İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 22:31
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