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Ceza cinayeti

Ceza cinayeti
İstanbul Kağıthane'de pazar günü otomobilini A.K.'ye kiraya veren Ramazan Kartal (35), bu sürede gelen trafik cezasının ödenmesini isteyince A.K. ile husumet yaşadı. Cezayı ödeyeceğini belirtmesine rağmen parayı ödemeyen A.K.'yi darp eden Ramazan Kartal, bir kahvehanede oturduğu sırada silahlı saldırıa katledildi.



(Ramazan Kartal)

Arkadaşı Kemal Çelebi ise A.K. ve yanındakiler tarafından bıçakla öldürüldü. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Mustafa KAYA
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