Canavar kurbanı

Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti. Olay dünMersin'de meydana geldi.Kimliği belirlenemeyenmotosiklet sürücüsü, yolunkarşısına geçmeye çalışanHavva Dağ'a (69) çarpıp,kaçtı. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Dağ, tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı. Polis, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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