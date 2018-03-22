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Canavar kurbanı

’de trafik canavarı, yolun karşısına geçen ne çarptı. Yaşlı kadın kurtarılamadı.

Canavar kurbanı
Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı hayatını kaybetti. Olay dün Mersin'de meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ'a (69) çarpıp, kaçtı. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1994 yılında Tunceli'de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ'ın annesi olduğu anlaşılan Dağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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