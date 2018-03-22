Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Futsal Milli Takım üyelerini kabulünde renkli görüntüler yaşandı.
Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti.
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