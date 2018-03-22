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Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Futsal Milli Takım üyelerini kabulünde renkli görüntüler yaşandı.

  • 22 Mart 2018, Perşembe 15:31
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