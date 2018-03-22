43 üründe millileşme hareketi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli üretimle cari açığın 5 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyar dolar azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.



İthalata bağımlılığı azaltacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Yerlileştirme Yürütme Kurulu, yerli üretimi teşvik edilecek 43 ürün grubu belirledi. Yerli üretimle cari açığın 5 yıl içerisinde 19.6 milyar dolar azaltılması hedefleniyor.



İŞTE MİLLİLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENEN 43 ÜRÜN...