Baba baskın!

İstanbul Esenyurt'ta Ahmet Balcı'nın kızı, çalıştığı tekstil fabrikasındaki iş arkadaşlarıyla kavga edince işten çıkarıldı. Bunun üzerine Balcı, sinirlendi. Durumu konuşmak için 16.00 sıralarında fabrikaya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlenen Ahmet Balcı, peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan fabrika çalışanlarından İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İrfan Tepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer Tepe ve Güneş Aras'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Katil zanlısı Balcı, Esenyurt Araştırma Büro ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
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