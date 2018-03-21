Türk özel kuvvetler askerleri, 10 Mart'tan bu yana Kuzey Irak'taki PKK kamplarına operasyon düzenliyor.
TSK fotoğrafları paylaştı! İşte Kuzey Irak'taki Türk komandoları...
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde operasyon yapan Türk askerlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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