Ortahisar Belediyesi'nce geliştirilen projeyle 12 bin 300 metrekarelik alan üzerinde, endemik bitki türleri ve yağmur bahçeleriyle biyolojik göletin yer aldığı 'Ekopark' inşa edildi.
Bu yolda sadece yalın ayak yürünüyor
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, belediye tarafından 12 bin 300 metrekarelik alana, endemik bitki türleri ve yağmur bahçeleriyle biyolojik göletin yer aldığı, 1,4 milyon liraya mal olan 'Ekopark' inşa edildi. Parkta ayrıca Yalın Ayak Yolu oluşturuldu. Yolun girişine konulan tabelada, çıplak ayakla yürüyüşün, vücudun denge sistemi için yararlı olduğu, elektron dengesi sağlanarak, stresten kurtulmayı desteklediği belirtildi. Parka gelenler, ayakkabı ve çoraplarını çıkarıp, yürüyüş yapıyor.
Etiketler: Yalın Ayak Yolu , Trabzonspor
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