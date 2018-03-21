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İki dakikada 31 hayvan telef oldu!

Bir fabrikanın karşısında arazide larını otlatan hayvan sahipleri, koyunların art arda yere yığıldığını fark etti. Neler olduğunu anlayamadan tüm koyunlar otladıkları yere düşerek can çekişmeye başladı.



Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi'nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Atermit fabrikası karşısındaki etrafı tellerle çevrili olan ve bir kısmı tren yoluna dayanan arsaya telin açık olduğu kısımdan giren lar burada otlandı.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 13:10
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