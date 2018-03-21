Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi'nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Atermit fabrikası karşısındaki etrafı tellerle çevrili olan ve bir kısmı tren yoluna dayanan arsaya telin açık olduğu kısımdan giren koyunlar burada otlandı.
İki dakikada 31 hayvan telef oldu!
Bir fabrikanın karşısında arazide koyunlarını otlatan hayvan sahipleri, koyunların art arda yere yığıldığını fark etti. Neler olduğunu anlayamadan tüm koyunlar otladıkları yere düşerek can çekişmeye başladı.
- Mehmet Aydın ilk kez görüntülendi! Ferrarisiyle Uruguay sokaklarında...
- Oflu İsmail’in torunları yakalandı
- Bursa'da doğalgaz faciası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.