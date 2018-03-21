İki dakikada 31 hayvan telef oldu!





Alınan bilgiye göre, Atgirmez Mahallesi'nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Atermit fabrikası karşısındaki etrafı tellerle çevrili olan ve bir kısmı tren yoluna dayanan arsaya telin açık olduğu kısımdan giren koyunlar burada otlandı.