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Boğaz'dan Türk bayrağıyla geçti

, "" gönderine Türk bayrağını çekerek boğazından geçti.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 10:59
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