Pm-56 borda numaralı Rus savaş gemisi "Andreevsky" 08.30'da Marmara Denizi'nden İstanbul boğazına girdi.
Gönderine Türk bayrağı çekilen geminin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü. İstanbul boğazından geçen gemi, Karadeniz'e doğru açıldı.
Geminin geçişi sırasında boğazın serin sularında yüzen yunuslar da renkli görüntüler oluşturdu.
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