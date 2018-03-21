Hayalet gemimiz suya indi!

Türk Deniz Kuvvetleri gücüne güç katıyor. Deniz kuvvetleri için hazırlanan MİLGEM Ada Sınıfı Korvet projesinin üçüncü gemisi Burgazada ilk seyrine çıktı. Savunma Sanayii'nde yeni gelişmeler devam ederken donanma için yapılan çalışmalardan haber geldi. Üçüncü Burgazada'nın haziran-eylül arasında teslimatı hedefleniyor.