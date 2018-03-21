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'den son uyarı! Akşam saatlerinde başlayacak (21 Mart 2018 raporu)

Türkiye geçen haftaki sıcakların ardından hafta başı itibariyle rüzgar ve yağmurun etkisinde kaldı. 'den gelen son tahminlere göre ise yağışlar akşam saatlerinden itibaren başlayacak. İşte il il Türkiye genelinde tahminleri...

Meteorolojiden son uyarı! Akşam saatlerinde başlayacak

Son dakika uyarısı geldi. 'den yapılan açıklamaya göre marmara bölgesinde gece saatlerinde sağanak yağış başlıyor. 'da sıcaklıklar normal seyrinde ilerlerken bu gece saatlerinde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Yağmurla birlikte rüzgarında saatte 30-60 km saatte eseceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu değerlendirmeleri...

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 11:03
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