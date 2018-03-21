Son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre marmara bölgesinde gece saatlerinde sağanak yağış başlıyor. İstanbul'da sıcaklıklar normal seyrinde ilerlerken bu gece saatlerinde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek. Yağmurla birlikte rüzgarında saatte 30-60 km saatte eseceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu değerlendirmeleri...