Mühimmatları elimizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin’de kaygılıyız” diyen AB D’ye tepki gösterdi: “Bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimizde neredeydiniz? Paramızla silah istedik vermediniz. Teröristlere ücretsiz verdiniz. Şimdi o mühimmat yavaş yavaş bizim elimize geçiyor...”
ERKEN SEÇİM İDDİASINA YANIT
"Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor; 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? 'Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim' dediğimiz zaman neredeydiniz? Bizi aldatmaya kalktınız. Biz sizden paramızla silah istedik, bize vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı verdiniz. Şimdi o açılan tüneller, o tünellerdeki mühimmat depoları. Bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bütün o mühimmat da bizim elimize geçiyor, geçecek." Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonunu eleştirenlere de sert çıktı. "Daha dün 'Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyoruz' diyenler şimdi ordumuzu tebrik ediyorlar. Bunların hayatı manevra" dedi. Bu arada Erdoğan, "Erken seçim olacak" iddialarına son noktayı koydu. A Haber'in haberine göre geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, yerel seçimlerin 2019 Mart ayında, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ise 2019 Kasım ayında olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dünya genelinde şampiyonluklar kazanan down sendromlu çocukları kabul etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , TBMM , AK Parti , Cumhurbaşkanı
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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