Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada 3 kişi yaralandı.
Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
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