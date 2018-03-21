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'da faciası

'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev meydana gelen patlama nedeniyle yıkıldı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Bursada doğalgaz faciası

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada 3 kişi yaralandı.

Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 11:06
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