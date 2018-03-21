Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada 3 kişi yaralandı.

Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.