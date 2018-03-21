Mehmetçik o tuzağı ortaya çıkardı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, ilçenin Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5 Operasyonu" gerçekleştirildi.