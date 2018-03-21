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  1. Bir tokat da Anadolu Farm'dan

Mehmetçik o tuzağı ortaya çıkardı

kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ve teröristlerin gizlenmesi için kazılan barınaklar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, ilçenin Hanelmalı ve Tokaçlı köyleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe-5 Operasyonu" gerçekleştirildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 07:04
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