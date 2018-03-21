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Bir tokat da 'dan

Türkiye günlerdir skandalını konuşurken, Çiftlik Bank benzeri yeni bir oluşum daha ortaya çıktı. 'nın inceleme yaptığı 'da yaklaşık 50 bin kişiden 200 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi.

Bir tokat da Anadolu Farmdan

Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan 'ın, sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. İncelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, , Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar, İmecebank, Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlar da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde. Ancak bu markalardan biri olan Anadolu Farm'ın üye sayısı ve topladığı iddia edilen para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 06:56
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