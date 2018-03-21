Piyasadan yarım milyardan fazla para topladığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın, sanal ponzi oyunlarında buzdağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. İncelemelere göre, hâlâ faaliyette olan 120'den fazla sanal çiftlik oyunu bulunuyor. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Anadolu Farm, Çılgıninekler, Sütbank, Galeribank, Yeşilbank, Çiftlikshop, Bizimtavuklar, İmecebank, Gerçekçiftçi gibi sanal oyunlar da Çiftlik Bank benzeri yapılanma içinde. Ancak bu markalardan biri olan Anadolu Farm'ın üye sayısı ve topladığı iddia edilen para neredeyse Çiftlik Bank ile yarışacak düzeyde.
Bir tokat da Anadolu Farm'dan
Türkiye günlerdir Çiftlik Bank skandalını konuşurken, Çiftlik Bank benzeri yeni bir oluşum daha ortaya çıktı. Gümrük Bakanlığı'nın inceleme yaptığı Anadolu Farm'da yaklaşık 50 bin kişiden 200 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi.
Etiketler: GÜMRÜK BAKANLIĞI , Çiftlik Bank , Anadolu Farm
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