İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, İngiltere'de Ankara Anlaşması'yla ilgili olarak alınan bir mahkeme kararına ilişkin açıklama yaptı. Chilcott, sosyal medya aracılığıyla görüntülü olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması ya da bilinen adıyla Ankara Anlaşması, geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık'ta yaşamak üzere başvuru yapmaya devam edebilirler. Birleşik Krallık'ta bir iş kurmayla bağlantılı talepleri karşıladıkları sürece, bunu 3 yıllık bir süre içinde yapabilirler. Birleşik Krallık hükümetinin değil, mahkemenin verdiği karar, Ankara Anlaşması'ndaki hususları netleştirmektedir. Mahkeme, Türk vatandaşların, 3 yıllık ticari vizeyi Birleşik Krallık'ta istedikleri süre kadar kalma iznine çevirmesinin, anlaşma şartlarında yer almadığına karar vermiştir. Bu karar 16 Mart'ta yürürlüğe girdi ve bu tarihten önceki başvuruları etkilemeyecektir. Bu kararın Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışıyla yaniBrexit ile ilgisi yoktur. Bu sadece anlaşmanın mevcut haliyle doğru şekilde yorumlanması gerektiğini açıklayan bir mahkeme kararından kaynaklanan teknik bir değişikliktir. Türk iş insanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bu anlaşma altında Birleşik Krallık'ta iş kurmak ve yaşamak üzere tek seferde 3 yıla kadar başvuru yapmaya devam edebilir."