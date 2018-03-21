;
Yol Durumu
  1. Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Köyde 30 metre derinliğinde obruk oluştu


Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çavuşçu köyünde, 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde obruk oluştu. Köy muhtarı Kadir İçtüzer, "100 kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı

  • 21 Mart 2018, Çarşamba 16:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar