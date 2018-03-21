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Almanya'dan küstah 'Afrin' açıklaması

Alman hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG'ye karşı Afrin'de yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Almanyadan küstah Afrin açıklaması

Hükümet sözcüsü Ulrike Demmer bugün bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, sivil toplumun güvenliği ve kentten kaçan çok sayıda mülteci hakkında endişeleri ileri sürerek, "Türk ordusunun Afrin kentinin büyük bölümünü kontrol altına alması haberlerini giderek artan endişeyle izliyoruz" dedi.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Rainer Breul, Türkiye'nin sınırları ile ilgili olarak "haklı güvenlik çıkarları olduğunu" ancak Ankara'nın eylemlerinin "orantılı sınırlar içinde kalması gerektiğini" belirtti.

Breul, "Özellikle son gelişmeler ışığında, Türkiye'nin eylemlerinin gerekliliği ve orantılı olup olmadığı konusunda önemli şüphelerimiz var" dedi.

  • 21 Mart 2018, Çarşamba 16:36
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