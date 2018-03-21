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Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personeli bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını söyledi.

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon çipli yeni kimlik kartı dağıtan nüfus çalışanlarının, ehliyet ve pasaport devri ile birlikte yetersiz personel ve altyapı nedeniyle tıkanma yaşayacağını belirten E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, aylar öncesinden nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunmalarına karşın çözüm üretilmediğini kaydetti.

  • 21 Mart 2018, Çarşamba 16:18
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