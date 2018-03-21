Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon çipli yeni kimlik kartı dağıtan nüfus çalışanlarının, ehliyet ve pasaport devri ile birlikte yetersiz personel ve altyapı nedeniyle tıkanma yaşayacağını belirten E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, aylar öncesinden nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunmalarına karşın çözüm üretilmediğini kaydetti.