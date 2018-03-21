Koca bıçağı

Kadına yönelik şiddet durmadı. Korkunç olay, bu kez Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşandı. 2 çocukları bulunan İrfan A.ile Ayşe A., 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Bir süredir çalışmayan Ayşe A., önceki gün bir otele iş başvurusu yaptı. İş görüşmesinin ardından evine dönen genç kadın, evde kendisini bekleyen eski kocası İrfan A. ile karşılaştı. Öfkeli adam, otele iş görüşmesine giden Ayşe A. ile tartıştı. Öfkeli adam, eski karısını karnından ve başından bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe A., hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Ayşe A.'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Jandarma ekipleri, kaçan İrfanA.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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