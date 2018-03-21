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'nda metrelerce kuyruk oluştu

Emniyet Bilgi Sistemi 'POLNET'te meydana gelen arıza nedeniyle 'nda uzun pasaport kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale döndü.

Atatürk Havalimanında metrelerce kuyruk oluştu

Bu sabah saatlerinden itibaren Emniyet Bilgi Sistemi 'POLNET'te meydana gelen arızanın giderilmeye çalışıldığı aktarılırken, pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluştu. Arıza nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak gerçekleştirildi. Pasaport polisi de tüm bankolarda çalışarak yolcuların uçağa yetişmesini sağlamaya çalıştı.

ARIZA BİR SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale döndü.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 14:07
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