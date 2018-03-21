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yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

Katliam yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı
Şanlıurfa'da köy koruculuğu yapan Mahmut Manul (63), 1997 yılında 4 kişiyi öldürüp kaçtı. Firari, toplam 63 yıl 19 ay 20 gün hapis cezası aldı. Polis, katilin Adana'da tarlalarda elçilik yapıp geçimini sağladığını saptadı. Ekipler, operasyon düğmesine bastı. 4 kişinin katili Mahmut Manul, mola veren tarım işçileriyle birlikte çay içerken yakalandı. Manul, 21 yıl sonra tutuklanarak hapse atıldı.

Murat KARAMAN
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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