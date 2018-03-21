Katliam yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

Şanlıurfa'daköy koruculuğu yapanMahmut Manul (63),1997 yılında 4 kişiyiöldürüp kaçtı. Firari,toplam 63 yıl 19 ay 20gün hapis cezası aldı.Polis, katilin Adana'datarlalarda elçilik yapıpgeçimini sağladığınısaptadı. Ekipler, operasyon düğmesine bastı.4 kişinin katili Mahmut Manul, molaveren tarım işçileriyle birlikte çay içerkenyakalandı. Manul, 21 yıl sonra tutuklanarakhapse atıldı.
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