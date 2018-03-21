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Hatay'a atılan füzede ortalığı karıştıracak detay

Hatay Yayladağ'da bulunan Hammut Tepe Karakolu'nun yakınlarına önceki gece saat 23:30 sularında düşen füzenin Esad rejimine ait olduğu tespit edildi.

'de Esad rejiminin kontrol ettiği bölgeden atıldığı tespit edilen füzenin düşüşü sırasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 08:10
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