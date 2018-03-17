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Türkiye ’tan öğrendi

Eşine az rastlanır dolandırıcılık hikâyesi Çiftlik Bank, Türkiye’nin gündemine oturdu. Hiç mütevazi olmayacağız. Aydın’ın saadet zincirini Türk basınında ilk kez 4 ay önce yazdı. Israrla konunun üzerine gitmesek vurgun 511 milyon TL değil milyarları bulacaktı

Türkiye SABAH’tan öğrendi

'CEO'suyla, üyeleriyle, para toplama sistemiyle eşine dünyada az rastlanır bir dolandırıcılık vakası Çiftlik Bank... 1 yılda milyonlarca kişiyi peşine taktı. Kimisi evini, kimisi arabasını sattı. Evi veya arabası olmayan bankadan kredi aldı. 27 yaşındaki bir genç, sanal dünyada kurduğu sistemle 80 bin kişiden 511 milyon TL topladı. Medyayı bile "mavi yumurta ürettik" diye kandırdı. Önce topladığı paraları 'a gönderdi, sonra da kendisi Uruguay'a kaçtı. Dolandırıcılık tezgâhını ise Türkiye 'tan öğrendi. Gelişmeleri de adım adım gazetemizden takip etti. Bu süreçte ekonomi servisimizin telefonları kilitlendi. Haberleri yapan muhabir arkadaşlarımıza sayısız tehdit ve hakaret yağdı. Ama kamu yararını gözeterek fikri takibi bırakmadık.

SABAH'IN MANŞETİ İLE DUVARA TOSLADILAR
Mehmet Aydın'ın kusursız işleyen planı SABAH'ın 24 Kasım 2017'deki "İşte Çiftlikbank Gerçeği" manşetiyle duvara tosladı. Arka arkaya yaptığımız haberler devleti de harekete geçirdi.
Üyelerin gözünü kör eden kâr vaatleri, sistemi bir süre daha ayakta tutsa da eninde sonunda yapılanın nitelikli dolandırıcılık olduğu kanıtlandı. Şunu da söyleyelim...
SABAH konunun üzerine ısrarlı yayınlarıyla gitmeseydi mağdur sayısı yüzbinlerle değil milyonlarla ifade edilecekti.

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 12:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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dr dr

ayni sey sanal para da olacak yakin da enayilerin elin de kalacak o sanal paralar akil olanlar satil kacar yakin da

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.03.2018 17:32
mehmet mehmet

kimleri dolandırdı? havadan bol para kazanmaya heveslileri dolandırmıştır. allah herkese akıl fikir versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.03.2018 12:29
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