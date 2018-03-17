'CEO'suyla, üyeleriyle, para toplama sistemiyle eşine dünyada az rastlanır bir dolandırıcılık vakası Çiftlik Bank... 1 yılda milyonlarca kişiyi peşine taktı. Kimisi evini, kimisi arabasını sattı. Evi veya arabası olmayan bankadan kredi aldı. 27 yaşındaki bir genç, sanal dünyada kurduğu sistemle 80 bin kişiden 511 milyon TL topladı. Medyayı bile "mavi yumurta ürettik" diye kandırdı. Önce topladığı paraları Kıbrıs'a gönderdi, sonra da kendisi Uruguay'a kaçtı. Dolandırıcılık tezgâhını ise Türkiye SABAH'tan öğrendi. Gelişmeleri de adım adım gazetemizden takip etti. Bu süreçte ekonomi servisimizin telefonları kilitlendi. Haberleri yapan muhabir arkadaşlarımıza sayısız tehdit ve hakaret yağdı. Ama kamu yararını gözeterek fikri takibi bırakmadık.

SABAH'IN MANŞETİ İLE DUVARA TOSLADILAR

Mehmet Aydın'ın kusursız işleyen planı SABAH'ın 24 Kasım 2017'deki "İşte Çiftlikbank Gerçeği" manşetiyle duvara tosladı. Arka arkaya yaptığımız haberler devleti de harekete geçirdi.

Üyelerin gözünü kör eden kâr vaatleri, sistemi bir süre daha ayakta tutsa da eninde sonunda yapılanın nitelikli dolandırıcılık olduğu kanıtlandı. Şunu da söyleyelim...

SABAH konunun üzerine ısrarlı yayınlarıyla gitmeseydi mağdur sayısı yüzbinlerle değil milyonlarla ifade edilecekti.