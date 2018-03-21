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Eş zamanlı vurgun

Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandıran ’ın, güçlü görünmek için yurtdışında da şirketler kurduğu ortaya çıktı. Eşi , kaçak vurguncunun uluslararası bağlantılarını bir bir anlattı

Eş zamanlı vurgun
Çiftlikbank adı altında 80 bin kişiyi milyonlarca lira dolandırdıktan sonra kayıplara karışan 'ın eşi ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verdi. Eşi Mehmet Aydın'la en son 3 Ocak'ta görüştüğünü belirten tutuklu Sıla Aydın, "Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai'de de yatırımcıları vardı. Bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai'de bir şirket kurdu. Buradaki şirketin yüzde 30'u Mehmet'in üzerine yüzde 70'i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K'nın oğlu Ü.K'nın üzerine kayıtlı. Ancak yurtdışındaki şirketlerden fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu'da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey'de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Uruguay'da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. Ayrıca Akhisar'da 1000, 2000 kadar bitcoin makinası vardı. Şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Üretilen bitcoinler, Mehmet Aydın'ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş" dedi. Suçun şahsiliğini ileri sürüp, tahliyesini istedi. Bu arada Bursa'da iş yeri olarak kullanılan binanın önündeki 34 araca, yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Araçların, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edileceği bildirildi. Araçların plakalarının 34 ve 17 olduğu dikkati çekti. Bu arada bir aracın içinde 'a ait irsaliye makbuzları ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAK
Çiftlik Bank vurgunu sonrası Türkiye harekete geçti. İade talebiyle ilgili dosyalar Arjantin'e gönderildi. Adalet Bakanı Gül, "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır" dedi
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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