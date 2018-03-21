Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla aradı.

Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalanların acılarını paylaşarak, Sema Bölükbaşı'na ve onun şahsında tüm aileye sabır ve metanet diledi.

İHSANOĞLUNU ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.