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"Tosun'un amacı Guinnes'ti!"

Milyonlarca liralık vurgunla Uruguay'a kaçan Tosun lakaplı 'ın kendisini de kandırdığını söyleyen Prof. Dr. Aydın'ın amacının rekorlar kitabına girmek olduğunu açıkladı.

Tosunun amacı Guinnesti!

Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran 'ın '5 milyon mavi yumurta' vaadiyle açılışlar yaptığı ortaya çıktı. Vurgunun ardından Çiftlik Bank'ın CEO'su 'la Sakarya'da tesis açılışında çekilen fotoğrafları gündeme gelen Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Prof.Dr. , tesise Guinness başvurusu nedeniyle gittiğini savundu: "Beni arayıp 50 bin tavuktan 5 milyon mavi yumurtayla rekorlar kitabına girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Ama tesiste tavuk yoktu. Sadece 5-6 mavi yumurta gösterdikleri için rekor başvurusunu dikkate almadım."

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  • 20 Mart 2018, Salı 06:59
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