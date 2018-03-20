Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın '5 milyon mavi yumurta' vaadiyle açılışlar yaptığı ortaya çıktı. Vurgunun ardından Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'la Sakarya'da tesis açılışında çekilen fotoğrafları gündeme gelen Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Prof.Dr. Orhan Kural, tesise Guinness başvurusu nedeniyle gittiğini savundu: "Beni arayıp 50 bin tavuktan 5 milyon mavi yumurtayla rekorlar kitabına girmek istediklerini söylediler. Açılışı kaymakam ve belediye başkanıyla yaptık. Ama tesiste tavuk yoktu. Sadece 5-6 mavi yumurta gösterdikleri için rekor başvurusunu dikkate almadım."
"Tosun'un amacı Guinnes'ti!"
Milyonlarca liralık vurgunla Uruguay'a kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın kendisini de kandırdığını söyleyen Prof. Dr. Orhan Kural Aydın'ın amacının rekorlar kitabına girmek olduğunu açıkladı.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Orhan Kural
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