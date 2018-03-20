THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Turkish Cargo başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Turkish Cargo, 100 ton ağırlığına denk gelen 1,5 milyon canlı çipurayı, balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortamı bulutların üzerinde sağlayarak, İzmir'den Umman'ın başkenti Maskat'a ulaştırdı.

Son yıllarda gerek sunduğu hizmetlerin gelişimi gerekse de uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar ile Türk ihracatçısının farklı pazarlara açılmasına önemli katkılarda bulunan Turkish Cargo, bu operasyon ile Avrupa'nın en büyük balık yetiştirme kapasitesine sahip şirketi Kılıç Holding'in Ege'de yetiştirdiği 1,5 milyon adet çipura cinsi balığı Umman'a gönderdi.

"Boeing 777F" geniş gövde kargo uçağıyla charter seferi olarak icra edilen ve su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla Ph dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Bodrum'dan Umman'a maksimum 40 saatte ulaştırılması gereken 100 ton ağırlığındaki canlı balığın ilk hazırlıkların ardından 3 saatte tırlarla İzmir'e taşındığını, sonrasında balıkları özel tekniklerle donatılmış kargo uçağına yüklendiklerini belirtti.

Özen, İzmir'den Umman'ın başkentindeki Maskat Havalimanı'na 3 saatte uçarak tüm taşıma sürecini toplamda 24 saat içerisinde çözüme kavuşturduklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Boeing 777F tipi kargo uçağımızla, IATA LAR (Canlı Hayvan Taşıma Kuralları) çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu operasyon ile azami hassasiyet gerektiren canlı hayvan taşımaları konusundaki başarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Bir uçakla 1,5 milyon adet canlı balığı taşımak; doğru iklimlendirme, oksijen ve sıcaklık kontrolünde de uzmanlık gerektirir. Ayrıca bu taşıma, kullanılan oksijen tüpleri nedeniyle tehlikeli madde taşımacılığı statüsünde yer almaktaydı. Biz hem balıkların sağlığı için gerekli ortamı hem de operasyonun gerekliliklerini, alanında uzman ekibimiz ve Turkish Cargo güvencesi ile başarılı bir şekilde sağladık. Turkish Cargo olarak Türk ihracatçısının her daim yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kılıç Holding Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Serkan İlgaz ise "Türkiye'den yurt dışına deniz balığı ihracatı gerçekleştiren tek firmayız. Yaklaşık 1,5 milyon yavru çipura balığını kırk saatten daha kısa sürede Umman açıklarından Hint Okyanusu'na indirdik ve Turkish Cargo ile ilk taşımamızı gerçekleştirdik. Bayrak taşıyıcı havayolumuz ile gerçekleştirdiğimiz bu operasyonun devamında, buna benzer yeni başarılarda da iş birliği içerisinde olmayı umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İHRACATÇI SINIRLARI TURKİSH CARGO İLE AŞIYOR"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan yaptığı açıklama, Türk ihracatçısının sınırları ve zorlukları Turkish Cargo ile aştığını belirterek, "Sularımızda yetişen 100 ton ağırlığındaki, 1,5 milyon adet canlı balığı İzmir'den Umman'a başarıyla taşıdık." ifadelerine yer verdi.

Kargo operasyonlarında en kısa sürede teslimat prensibiyle hareket eden Turkish Cargo, bu operasyonda da müşteri beklentisinin ötesinde bir hizmet sağlayarak deniz ürünleri tedarik zincirine ve Türk ekonomisine katkı sağladı.

Tunus, Umman, Katar, Suudi Arabistan gibi birçok Arap ülkesinden gelen canlı balık ithalatı talebine rahatlıkla karşılık verebilecek uçak filosuna ve dünya çapında efektif bir uçuş ağına sahip olan şirket, özel kargolar için güven oluşturuyor. Operasyonlarını Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) kurallarına göre yöneten kargo sektörünün dinamik markası Turkish Cargo, iyi eğitimli personeliyle tüm canlı hayvan taşımalarına azami ölçüde özen göstererek, en iyi emniyet, konfor ve hijyeni sağlamaya devem ediyor.