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Türkiye'deki Afrinlilerin eve dönüş sevinci

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Afrinli aileler, Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan memleketlerinin güven ve huzur ortamına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Afrinli aileler, Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan memleketlerinin güven ve huzur ortamına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından yöre halkı büyük sevinç yaşıyor.

  • 20 Mart 2018, Salı 12:14
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