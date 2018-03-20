;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'den görülmemiş çark!

Afrin'e yönelik yapılan Zeytin Dalı Operasyonu başladığında PKK'nın sözcülüğüne soyunan 'liler "Afrin'e girmeyelim" diyerek farklı bir algı operasyonuna imza atmaya çalışmışlardı. Operasyonun başarıyla sonuçlanması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'i ele geçirmesinden sonra çark eden CHP'liler şimdi Mehmetçik'in en büyük destekçisi olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Operasyona karşı çıkanların hep birden ağız değiştirmesi CHP'nin bu konudaki iki yüzlülüğünü tekrar gözler önüne serdi.


Genel Başkanı , Zeytin Dalı Harekatı'nın başında Mehmetçik'in Afrin'e girmesine şiddetle karşı çıktı. "500 bin nüfuslu bir bölgeye niçin gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Etrafını sarsak yeter" dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • 20 Mart 2018, Salı 11:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar