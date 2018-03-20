

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başında Mehmetçik'in Afrin'e girmesine şiddetle karşı çıktı. "500 bin nüfuslu bir bölgeye niçin gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Etrafını sarsak yeter" dedi.