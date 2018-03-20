CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başında Mehmetçik'in Afrin'e girmesine şiddetle karşı çıktı. "500 bin nüfuslu bir bölgeye niçin gireceksiniz? Kimin terörist olduğunu nasıl ayıracaksınız? Etrafını sarsak yeter" dedi.
CHP'den görülmemiş çark!
Afrin'e yönelik yapılan Zeytin Dalı Operasyonu başladığında PKK'nın sözcülüğüne soyunan CHP'liler "Afrin'e girmeyelim" diyerek farklı bir algı operasyonuna imza atmaya çalışmışlardı. Operasyonun başarıyla sonuçlanması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'i ele geçirmesinden sonra çark eden CHP'liler şimdi Mehmetçik'in en büyük destekçisi olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Operasyona karşı çıkanların hep birden ağız değiştirmesi CHP'nin bu konudaki iki yüzlülüğünü tekrar gözler önüne serdi.
Etiketler: CHP , Kemal Kılıçdaroğlu , Öztürk Yılmaz , Engin Altay , PYD , Münbiç
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