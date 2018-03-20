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Türk asker amcalar gelsin diye dua ettim

Afrin’de terörden temizlenen köyüne annesi ve kardeşleriyle geri dönen Şiyar babasının PYD/PKK’lılarca öldürülmesini anlattığı mektubunu Mehmetçiğe okuttu

Türk asker amcalar gelsin diye dua ettim
Afrinli Şiyar'ın Mehmetçiğe yazdığı duygu dolu mektup, nin neden Afrin'de olduğunu anlatmaya yetiyor. Annesi ve 3 kardeşiyle yaşadıkları Adamanlı köyüne dönmenin sevincini yaşayan 9 yaşındaki Kürt kızı Şiyar çimento kağıdına yazdığı mektupta, gözünün önünde teröristlerin babasını öldürdüğünü anlatıyor. Türk askerini karşısında görünce sevinçten çığlık atan Şiyar mektubunu köyde bulunan askerlerin başındaki rütbeliye uzattı. Küçük kızın yazdığı satırlar okuyanları ağlattı.



İŞTE DUYGU DOLU MEKTUP
Kürtçe olarak yazdığı mektubun altına çiçek resmi çizen küçük kız, mektubunda ailesinin teröristlerin zulmüne uğradığını, tarladaki hasatlarının, ahırdaki hayvanlarının zorla alıkonulduğunu anlatıyor. Teröristlerin son geldiğinde ise gözlerinin önünde babasını öldürdüğünü yazıyor. SABAH'ın ulaştığı o yürek dağlayan mektupta yazanlar şöyle: "Türk askeri amca keşke babam ölmeden önce gelseydiniz. Babam Hamo kapımıza gelen teröristlere 'Ben size katılmam. Çoluk çocuğumun ekmeğini yedirdiğim hayvanlarımı bile elimden aldınız. Siz nasıl Kürtsünüz' deyince babamı gözümüzün önünde bu evimizin kapısında öldürdüler. Babamın kanı yüzüme sıçradı. Annemin kolundaki bileziği çıkartıp aldılar. Türk askeri amca keşke babam ölmeden önce gelseydiniz. Olsun ben babasız kaldım ama başka çocuklar babasız kalmasın. Sizi çok seviyorum. Annem Hamide bizi kucakladı. 'Hep dua edin Türk askeri gelsin' derdi. Ben her zaman Türk asker amcalar gelsin diye Allah'a yalvarıyordum. Dualarım kabul oldu Türk asker amcalar geldiniz. Ellerinizden öpüyorum. Benim adım Şiyar." Şiyar'ın yazdığı mektubun altını imzalayıp, çiçek resmi çizdiği görülüyor.


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