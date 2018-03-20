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Tek tıkla evinizin riskini öğrenme dönemi

Soyağacı ve mirasın ardından Türkiye'nin yenilenen haritası da tek tıkla vatandaşın hizmetine sunuldu. Buna göre vatandaşlar artık oturduğu semtin deprem riskini internet ortamında sorgulatabilecek. Deprem sorgulama nasıl yapılır? Deprem sorgulama nereden yapılır? Oturduğum bölgenin deprem riski var mı? Evimin deprem riski var mı? 'da deprem riski olan bölgeler nereler? Hangi semtte deprem riski daha yüksek? Deprem anında evim yıkılır mı? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Tek tıkla evinizin deprem riskini öğrenme dönemi

En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye'nin tehlike haritası güncellenerek önceki gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 'ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan 1., 2. derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika'da yıllardır uygulanan "ivme" yöntemi aldı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 07:25
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