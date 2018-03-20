Tek tıkla evinizin deprem riskini öğrenme dönemi

En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye'nin deprem tehlike haritası güncellenerek önceki gün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. AFAD'ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan 1., 2. derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika'da yıllardır uygulanan "ivme" yöntemi aldı.