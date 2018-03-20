TEM Akşemsettin Viyadüğü üzerinde Fatih Sultan Mehmet yönünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza yerinden vatandaşın naaşı alınırken, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışıyor.

Şu anda 3 şeritin açık olduğu ama seyir nedeniyle ana yolun kilit olduğu belirtildi.

TEM İstoç ile Akşemsettin arasındaki tüm yan yol ya da bağlantılarda da etkili yoğunluklar sürüyor.