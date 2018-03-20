TEM Akşemsettin Viyadüğü üzerinde Fatih Sultan Mehmet yönünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza yerinden vatandaşın naaşı alınırken, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışıyor.
Şu anda 3 şeritin açık olduğu ama seyir nedeniyle ana yolun kilit olduğu belirtildi.
TEM İstoç ile Akşemsettin arasındaki tüm yan yol ya da bağlantılarda da etkili yoğunluklar sürüyor.
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