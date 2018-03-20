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'de ! Trafik kilitlendi

Akşemsettin Viyadüğü üzerinde Fatih Sultan Mehmet yönünde meydana gelen trafik sında bir kişi hayatını kaybetti.

TEMde kaza! Trafik kilitlendi

Akşemsettin Viyadüğü üzerinde Fatih Sultan Mehmet yönünde meydana gelen trafik sında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza yerinden vatandaşın naaşı alınırken, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışıyor.

Şu anda 3 şeritin açık olduğu ama seyir nedeniyle ana yolun kilit olduğu belirtildi.

TEM İstoç ile Akşemsettin arasındaki tüm yan yol ya da bağlantılarda da etkili yoğunluklar sürüyor.

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  • 20 Mart 2018, Salı 07:33
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