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Şifre 57

zaferinin altından, ’de destan yazan ’ın şifresi çıktı. Bayrak çeken subayın sicilinden taburun numarasına kadar her sayının 57 olması şaşırttı.

Şifre 57
zaferini, 57. Komando Tugayı'nın 57. Tabur'u (Parslar), dünyaya haykırdı. Bayrağımızı göndere çeken 57 sicil No'lu üsteğmen, o anları TAKVİM'e anlattı: Her şey 57 ile ilgili... Bizde tesadüf diye bir şey yoktur. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Zafer muhakkaktı. Al bayrağımızı göndere çekmeyi de Allah bana nasip etti.

Uğur Yıldırım
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