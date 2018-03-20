; 23 / 12 24 / 13 17 / 7 18 / 2 20 / 9 24 / 10 17 / 8 20 / 14 13 / 0 23 / 10 21 / 11 18 / 8 21 / 9 24 / 7 17 / 5 17 / 8 20 / 6 15 / 1 16 / 9 17 / 8 20 / 12 15 / 10 19 / 7 18 / 8 20 / 11 24 / 9 23 / 11 18 / 5 21 / 10 21 / 8 14 / 2 17 / 7 23 / 9 24 / 13 20 / 8 16 / 6 22 / 13 23 / 8 16 / 6 17 / 7 20 / 14 23 / 12 20 / 8 20 / 8 16 / 2 17 / 7 20 / 9 19 / 8 16 / 3 18 / 8 23 / 13 20 / 8 20 / 9 15 / 7 21 / 11 20 / 11 21 / 12 22 / 16 17 / 8 19 / 5 20 / 10 19 / 7 22 / 12 25 / 13 23 / 13 21 / 8 18 / 8 21 / 11 16 / 10 19 / 10 27 / 14 19 / 9 16 / 7 24 / 12 23 / 14 22 / 7 16 / 6 16 / 2 20 / 10 19 / 9 19 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Afrin zaferini, 57. Komando Tugayı'nın 57. Tabur'u (Parslar), dünyaya haykırdı. Bayrağımızı göndere çeken 57 sicil No'lu üsteğmen, o anları TAKVİM'e anlattı: Her şey 57 ile ilgili... Bizde tesadüf diye bir şey yoktur. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Zafer muhakkaktı. Al bayrağımızı göndere çekmeyi de Allah bana nasip etti. Uğur Yıldırım
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