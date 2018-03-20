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bir kez daha uyardı! Cumartesiye kadar sürecek (20 Mart 2018 )

geçen haftaki sıcakların ardından hafta başı itibariyle rüzgar ve yağmurun etkisinde kaldı. 'den gelen son tahminlere göre ise yağışlar bugün ve yarın sürecek. Perşembe günü yağış gözükmezken hemen ardından Cuma ve Cumartesi günleri de yağış etkisini gösterecek. İşte il il Türkiye genelinde tahminleri...

Meteoroloji bir kez daha uyardı! Cumartesiye kadar sürecek

'den 20 Mart Salı günü için tahminleri geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, , Göller Yöresi ile Kayseri ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 20 Mart 2018, Salı 08:52
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