Meteoroloji'den 20 Mart Salı günü için hava durumu tahminleri geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Göller Yöresi ile Kayseri ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji bir kez daha uyardı! Cumartesiye kadar sürecek (20 Mart 2018 hava durumu)
Türkiye geçen haftaki sıcakların ardından hafta başı itibariyle rüzgar ve yağmurun etkisinde kaldı. Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre ise yağışlar bugün ve yarın sürecek. Perşembe günü yağış gözükmezken hemen ardından Cuma ve Cumartesi günleri de yağış etkisini gösterecek. İşte il il Türkiye genelinde hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji , İstanbul , Karadeniz , Türkiye , Kocaeli , Eskişehir , Kastamonu
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