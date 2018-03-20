Meteoroloji'den 20 Mart Salı günü için hava durumu tahminleri geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Göller Yöresi ile Kayseri ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.