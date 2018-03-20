;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji bir kez daha uyardı! Cumartesiye kadar sürecek

'li askerler 'te teröristlerle buluştu

'li askeri heyet 'te 'li teröristlerle buluştu. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta ABD'li bir komutanın sivillerin arasında oturduğu görülürken; Ankara ile Washington arasındaki anlaşmaya göre YPG'li teröristlerin kısa süre içerisinde bölgeyi terk etmesi gerekiyor.

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'e gelen 'li askeri heyet, ilçeyi yöneten 'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın sivillerin arasında oturduğu görülüyor.

Etiketler: , , ,
  • 20 Mart 2018, Salı 09:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar