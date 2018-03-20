İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerinde faaliyet yürüten 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen çeteye operasyon düzenledi.

Habertürk'ün haberine göre sabah saatlerinde 25 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli 5 tabanca, 5 av tüfeği ve 188 adet fişek ile birlikte yakalandı. Aranan diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.