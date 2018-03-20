İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerinde faaliyet yürüten 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen çeteye operasyon düzenledi.
Habertürk'ün haberine göre sabah saatlerinde 25 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli 5 tabanca, 5 av tüfeği ve 188 adet fişek ile birlikte yakalandı. Aranan diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.