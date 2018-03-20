;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji bir kez daha uyardı! Cumartesiye kadar sürecek
  2. Hükümetten ABD'ye Afrin yanıtı

'da yeraltı dünyasına şafak baskını

'da "" olarak bilinen organize suç örgütüne düzenlendi. 25 ayrı adrese baskın yapan emniyet güçleri çok sayıda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İstanbulda yeraltı dünyasına şafak baskını

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer başta olmak üzere İstanbul'un birçok yerinde faaliyet yürüten '' olarak bilinen çeteye düzenledi.

Habertürk'ün haberine göre sabah saatlerinde 25 ayrı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli 5 tabanca, 5 av tüfeği ve 188 adet fişek ile birlikte yakalandı. Aranan diğer çete üyelerinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

Etiketler: , ,
  • 20 Mart 2018, Salı 08:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar