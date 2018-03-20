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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Erzurum Emniyet Müdürü Yıldız, Ankara'da gözaltına alındı.

FETÖden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız, Ankara'da yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan Yıldız'ın Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyon sonucu Yıldız, gözaltına alındı.

FETÖ ile iltisakı nedeniyle 2015 yılında emniyet teşkilatından ihraç edilen Yıldız'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.

Yıldız, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevinde de bulunmuştu

  • 20 Mart 2018, Salı 16:41
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