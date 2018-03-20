Erdoğan'dan erken seçim sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarıyla ilgili, seçimlerin 2019'un Mart ve Kasım aylarında olacağını söyledi.



Dün İstanbul'da AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu.

"SEÇİMLER 2019'DA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.

"YEREL SEÇİMLERDE GÖNÜLLÜ İŞBİRLİĞİ OLABİLİR"

Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak hakkındaki soruya da "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" yanıtını verdi.