Sağlık Bakanlığı, yükümlü olduğu askerlik hizmetinin tamamını yedek subay olarak yerine getiren hekimlerin mecburi hizmetten muaf olacağını açıkladı.
Askerliğini bu illerde yapan doktorlara müjde
Sağlık Bakanlığı belirlediği 20 ilde askerliğini yapmış olan hekimler için mecburi hizmet muafiyeti müjdesi verdi. Bakanlığın belirlediği illerde temel askerlik eğitim süresi hariç askerlik hizmetlerinin tamamını yedek subay olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanları mecburi hizmetini yapmış sayılacak.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı , yedek subay
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