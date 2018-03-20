;
Yol Durumu
  1. Afrin'de 3 köy daha terörden temizlendi

Askerliğini bu illerde yapan doktorlara müjde

belirlediği 20 ilde askerliğini yapmış olan hekimler için mecburi hizmet muafiyeti müjdesi verdi. Bakanlığın belirlediği illerde temel askerlik eğitim süresi hariç askerlik hizmetlerinin tamamını olarak yerine getiren tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanları mecburi hizmetini yapmış sayılacak.

Askerliğini bu illerde yapan doktorlara müjde

, yükümlü olduğu askerlik hizmetinin tamamını olarak yerine getiren hekimlerin mecburi hizmetten muaf olacağını açıkladı.

Etiketler: , ,
  • 20 Mart 2018, Salı 16:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar