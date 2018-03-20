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Deniz Baykal Türkiye'ye döndü

Almanya'daki tedavisi tamamlanan Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya MilletvekiliDeniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü.

Deniz Baykal Türkiyeye döndü

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.

79 yaşındaki Baykal, 5 aralık 2017'de fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya gitmişti. Deniz Baykal, yaklaşık 3.5 ay sonra Türkiye'ye döndü.

Baykal'ın tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.

  • 20 Mart 2018, Salı 17:35
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