Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
79 yaşındaki Baykal, 5 aralık 2017'de fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya gitmişti. Deniz Baykal, yaklaşık 3.5 ay sonra Türkiye'ye döndü.
Baykal'ın tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.
Deniz Baykal Türkiye'ye döndü
Almanya'daki tedavisi tamamlanan Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya MilletvekiliDeniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü.
Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
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