Deniz Baykal Türkiye'ye döndü

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.



79 yaşındaki Baykal, 5 aralık 2017'de fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya gitmişti. Deniz Baykal, yaklaşık 3.5 ay sonra Türkiye'ye döndü.



Baykal'ın tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.