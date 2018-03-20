Bakan Albayrak'tan duygulandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugünkü konuşmasında 101 ilçeye doğalgaz hizmeti verileceğini açıklamış, enerjide yeni dönemin müjdesini vermişti.



Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "101 ilçemize daha doğalgaz hizmeti sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1,2 milyar TL yatırım ile 2,3 milyon vatandaşımız daha doğalgaz konforuna kavuşuyor. Yatırımlar ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;



