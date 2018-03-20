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'tan duygulandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hesabından paylaştığı video izleyenlere duygulu anlar yaşattı. 101 ilçenin doğalgaza kavuştuğu müjdesini yineleyen Albayrak, "Yatırımlar ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayraktan duygulandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugünkü konuşmasında 101 ilçeye doğalgaz hizmeti verileceğini açıklamış, enerjide yeni dönemin müjdesini vermişti.

Albayrak, hesabından yaptığı paylaşımda, "101 ilçemize daha doğalgaz hizmeti sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 1,2 milyar TL yatırım ile 2,3 milyon vatandaşımız daha doğalgaz konforuna kavuşuyor. Yatırımlar ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak'tan duygulandıran paylaşım


İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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  • 20 Mart 2018, Salı 21:42
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