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Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Esenyurt'ta bir şahsın önce tartıştığı komşusuna, ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda pompalı dehşeti
Esenyurt'ta bir şahsın önce tartıştığı komşusuna, daha sonra da sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1534. Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şahıslardan biri, pompalı tüfekle önce komşusuna, ardından da sokaktakilere ateş açtı. Olayda yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
  • 20 Mart 2018, Salı 21:38
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